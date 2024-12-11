Дональд Трамп-младший расстался с невестой и показал новую возлюбленную

Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США, официально расторг помолвку с экс-телеведущей Fox News Кимберли Гилфойл, с которой он был в отношениях с 2018 года. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на множественные источники. Пара планировала свадьбу, но разрыв стал неизбежным на фоне многочисленных разногласий, которые, по словам инсайдеров, обострились в течение последнего года. В частности, их ссоры неоднократно происходили на публике, например, в резиденции Мар-а-Лаго.

Новость о расставании совпала с тем, что Гилфойл была номинирована на должность посла США в Греции, что требует одобрения Сената. Несмотря на завершение отношений, Дональд Трамп-старший говорил о Гилфойл с уважением и поддерживал её кандидатуру.

После расставания с Гилфойл, Трамп-младший начал новые отношения с 38-летней светской львицей и моделью Беттиной Андерсон. Пара была замечена вместе в Палм-Бич, где они провели романтический ужин в честь дня рождения Беттины. Дональд подарил ей бриллиантовое колье стоимостью 100 тысяч долларов.

Беттина Андерсон происходит из влиятельной семьи. Её отец, Гарри Лой Андерсон-младший, был известным банкиром. Она также поддерживает дружеские отношения с бывшей женой Трампа-младшего, Ванессой Трамп.

Слухи о романе Трампа-младшего и Андерсон начали циркулировать ещё в конце лета 2024 года, однако официальные комментарии пара пока не давала. Инсайдеры утверждают, что Дональд «без ума» от новой избранницы, и их отношения развиваются естественно и гармонично.