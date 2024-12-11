Путин согласился с тем, что ИИ должен не заменять, а дополнять учителей

В ходе международной конференции AI Journey президент России Владимир Путин согласился с тем, что искусственный интеллект (ИИ) не должен заменять преподавателей. Глава государства уточнил, что ИИ должен лишь дополнять учителей, но, возможно, со временем эта грань сотрётся.

«Вы сказали, что ИИ не должен заменять учителей, он должен их дополнять. Здесь полностью с этим согласен. Наверное, наступит какой-то момент когда-то, а может быть даже довольно скоро, когда эта грань тоже сотрётся», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос представителя некоммерческого фонда из Нью-Дели Digital India Foundation Аакаша Гуглани.

Президент подчеркнул важность роли учителя в образовательном процессе, отметив, что именно педагог способен заинтересовать ученика в получении знаний и вдохновить его на дальнейшее обучение.