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11 декабря, 16:45

Москвичей предупредили о 30-сантиметровых сугробах на выходных

Синоптик Тишковец: Сугробы вырастут до 30 сантиметров на выходных в Москве

Если толщина рыхлого снега составит более 8 сантиметров, сугроб должны убрать не позднее, чем через 6 суток. Обложка © freepik.com / wavebreakmedia_micro

Если толщина рыхлого снега составит более 8 сантиметров, сугроб должны убрать не позднее, чем через 6 суток. Обложка © freepik.com / wavebreakmedia_micro

В ближайшие выходные Москву и Подмосковье ожидает настоящая зимняя сказка: высота снежного покрова в столице достигнет 30 см, что в два раза выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Декабрь будет щедрым на осадки и не оставит москвичей на Новый год без главного белоснежного атрибута зимы»,написал эксперт в телеграм-канале.

По данным центра, усиление циклонической активности приведёт к регулярным снегопадам слабой и умеренной интенсивности. «В ночь на субботу мороз усилится до -9…-14 градусов, — пишет Тишковец, — а днём тёплый фронт принесёт снегопады, благодаря чему сугробы в Москве вырастут до 22 см».

В Подмосковье, особенно в Клину, сугробы вырастут до 40 см. Это идеальная возможность насладиться зимними видами спорта и прогулками на свежем воздухе.

Напомним, что обильные снегопады несут за собой определённые риски. Автомобилисты должны помнить о том, чем грозят завалы снега на крышах машин. Сугробы могут ухудшать аэродинамику, увеличивать расход топлива и даже стать причиной ДТП. Под действием встречного воздуха и при торможении снег может сползти на ветровое стекло и перекрыть обзор водителю. Это может вызвать панику и привести к аварии. В Германии за нарушения в подобных обстоятельствах предусмотрены штрафы, в то время как в России такие случаи считаются полноценными ДТП.

Не стоит забывать о том, как влияет загрязнённый снег на окружающую среду. Не так давно в Казани обнаружили несанкционированную свалку снега, в которой содержались опасные вещества — их количество оказалось в разы выше предельно допустимой концентрации. Поэтому необходимо правильно и оперативно утилизировать снежные завалы, чтобы минимизировать экологический ущерб.

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А ранее метеоролог спрогнозировал тёплую зиму в европейской части России. По словам эксперта, жителям Сибири этой зимой следует ожидать температур на 5-10 градусов выше нормы.

Юрий Бузина
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