Москвичей предупредили о 30-сантиметровых сугробах на выходных

В ближайшие выходные Москву и Подмосковье ожидает настоящая зимняя сказка: высота снежного покрова в столице достигнет 30 см, что в два раза выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Декабрь будет щедрым на осадки и не оставит москвичей на Новый год без главного белоснежного атрибута зимы», — написал эксперт в телеграм-канале.

По данным центра, усиление циклонической активности приведёт к регулярным снегопадам слабой и умеренной интенсивности. «В ночь на субботу мороз усилится до -9…-14 градусов, — пишет Тишковец, — а днём тёплый фронт принесёт снегопады, благодаря чему сугробы в Москве вырастут до 22 см».

В Подмосковье, особенно в Клину, сугробы вырастут до 40 см. Это идеальная возможность насладиться зимними видами спорта и прогулками на свежем воздухе.

Напомним, что обильные снегопады несут за собой определённые риски. Автомобилисты должны помнить о том, чем грозят завалы снега на крышах машин. Сугробы могут ухудшать аэродинамику, увеличивать расход топлива и даже стать причиной ДТП. Под действием встречного воздуха и при торможении снег может сползти на ветровое стекло и перекрыть обзор водителю. Это может вызвать панику и привести к аварии. В Германии за нарушения в подобных обстоятельствах предусмотрены штрафы, в то время как в России такие случаи считаются полноценными ДТП.

Не стоит забывать о том, как влияет загрязнённый снег на окружающую среду. Не так давно в Казани обнаружили несанкционированную свалку снега, в которой содержались опасные вещества — их количество оказалось в разы выше предельно допустимой концентрации. Поэтому необходимо правильно и оперативно утилизировать снежные завалы, чтобы минимизировать экологический ущерб.