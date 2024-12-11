Рокер Сергей Галанин раскрыл, как относится к уехавшим из России артистам

Лидер рок-группы «СерьГа» Сергей Галанин высказал своё мнение о российских артистах, покинувших страну после начала специальной военной операции. Музыкант в беседе с aif.ru отметил, что многие из уехавших оказались переоценёнными и не востребованными на Западе, что стало для них главным разочарованием.

По мнению Галанина, западные правительства предложили иллюзорные перспективы, в которые некоторые артисты поверили. Однако, как показала практика, за границей они не нашли ожидаемой поддержки и востребованности. «Они были нужны Родине, но она прекрасно без них обойдётся», — считает музыкант.

Галанин также отметил, что уехавшие артисты часто критикуют Россию и её руководство, демонстрируя однобокий взгляд на мир. «С ними просто говорить не о чём. У некоторых раздулась гордыня, самомнение», — подчеркнул он. Музыкант выразил сожаление, что его старые знакомые оказались неспособны признать свои ошибки, даже если в глубине души понимают это.

Фронтмен «СерьГи» добавил, что многие из уехавших артистов выбрали сторону, противоположную России, и теперь стали частью войны против всего русского. «Западные политики в открытую говорят, кого и как используют в своих целях. А эти артисты всё равно остаются на стороне врага», — заявил Галанин.

Музыкант также отметил, что у каждого есть возможность пересмотреть свои взгляды и признать ошибки, но большинство не готовы сделать это публично. «Тем более они неспособны извиниться или покаяться», — добавил он.

Галанин считает, что отъезд артистов не нанёс значительного урона российской культуре. Он привёл в пример Ростроповича, который, по его мнению, вёл себя за границей более достойно, чем нынешние уехавшие. «Таких фигур и близко нет среди нынешних отъехавших», — подытожил музыкант.