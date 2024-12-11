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Регион
11 декабря, 18:00

«Опа, всё»: Министр спорта Дегтярёв съел ферзя Слуцкого

Глава ЛДПР Слуцкий проиграл министру спорта Дегтярёву в шахматной партии

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий проиграл главе Минспорта Михаилу Дегтярёву в шахматной партии. Во время игры, которая прошла на выставке к 80-летию основателя ЛДПР Владимира Жириновского, министр съел ферзя депутата.

Партия Слуцкого и Дегтярёва. Видео © Life.ru

«Опа, всё! Ферзя съел. <...> Ну ладно, это игра», — примирительно заключил Дегтярёв.

Слуцкий анонсировал старт съёмок сериала о жизни Жириновского
Слуцкий анонсировал старт съёмок сериала о жизни Жириновского

Ранее Life.ru поделился кадрами удивительных экспонатов Музея Жириновского. Это ватка с кровью основателя партии ЛДПР, леопардовый трон, накидка от ливийского лидера Муаммара Каддафи и вакцина, которой политика прививали от коронавируса. Экспонаты представлены в рамках выставки «ЛДПР: 35 лет с народом», которая пройдёт с 9 по 15 декабря. За долгие годы на политическом олимпе Владимиру Вольфовичу подарили много экстравагантных вещей, среди которых: именной автомат Калашникова, рыцарские доспехи, статуэтка Жириновского в образе Юлия Цезаря и гигантская клубника от Павла Грудинина.

Обложка ©

Life.ru

Алена Пенчугина
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