Главного инвестора «Химок» отправили под домашний арест

Главный инвестор подмосковного футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов был отправлен под домашний арест после того, как в его компаниях прошли обыски. Об этом сообщает SHOT.

Как выяснил телеграм-канал, задержание бизнесмена связано не с деятельностью клуба, а с личными коммерческими вопросами — Садыгова подозревают во взяточничестве. Хотя следствие настаивало на аресте, суд ограничился мерой пресечения в виде домашнего ареста.

До этого в СМИ появлялась информация о трёхмесячных задержках по зарплате игрокам и персоналу клуба, однако Садыгов опроверг эти данные. ФК «Химки» в текущем сезоне выступает в РПЛ, по итогам первого круга команда занимает 13-е место, набрав 16 очков.