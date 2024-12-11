Главного инвестора «Химок» отправили под домашний арест
SHOT: Главного инвестора ФК «Химки» Садыгова отправили под домашний арест
Главный инвестор подмосковного футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов был отправлен под домашний арест после того, как в его компаниях прошли обыски. Об этом сообщает SHOT.
Как выяснил телеграм-канал, задержание бизнесмена связано не с деятельностью клуба, а с личными коммерческими вопросами — Садыгова подозревают во взяточничестве. Хотя следствие настаивало на аресте, суд ограничился мерой пресечения в виде домашнего ареста.
До этого в СМИ появлялась информация о трёхмесячных задержках по зарплате игрокам и персоналу клуба, однако Садыгов опроверг эти данные. ФК «Химки» в текущем сезоне выступает в РПЛ, по итогам первого круга команда занимает 13-е место, набрав 16 очков.
Ранее сообщалось, что ФИФА наложила на ЦСКА и «Химки» трансферный бан до лета 2026 года. А запрет для «Химок» связан с переходом шведского полузащитника Бесарда Сабовича.
Life.ru