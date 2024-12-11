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Регион
11 декабря, 19:17

Экономически выгодно: Шольц раскрыл причины поддержки Украины

Шольц: Берлин поддерживает Киев ради экономической выгоды

Глава киевского режима Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Глава киевского режима Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Германия поддерживает Киев, поскольку инвестиции немецкого бизнеса в страну принесут выгоду её экономике как до, так и после конфликта. С соответствующим признанием на германо-украинском экономическом форуме, который проходит в Берлине, выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«После войны мы увидим на Украине такие темпы роста и возможности развития, которые мы наблюдали разве что в странах Центральной и Восточной Европы, вступивших в ЕС за последние два десятилетия. Немецкая экономика сыграла важную роль в этих историях успеха и получила от них выгоду. Именно поэтому мы поддерживаем вашу страну в стремлении к справедливому миру», — сказал Шольц украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю, присутствовавшему на мероприятии.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что объём торговли между Германией и Украиной значительно вырос. Так, если в 2021 году он составлял менее восьми миллиардов евро, то в 2023-м достиг почти десяти миллиардов. Германия поставляет на Украину военное оборудование, автомобили и химическую продукцию, а украинская сторона, в свою очередь, экспортирует сырьё и продовольствие.

Шольц отказал Зеленскому в двух главных просьбах, и визит в Киев его не переубедил
Шольц отказал Зеленскому в двух главных просьбах, и визит в Киев его не переубедил

Тем временем Шольц в очередной раз отказался от идеи отправки немецких солдат на Украину. По его словам, в текущей ситуации неуместно говорить даже о потенциальном развёртывании миротворческих сил в Незалежной.

Анатолий Цейко
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