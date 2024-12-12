Перерасчёт, счётчики и кэшбэк: Россиянам назвали рабочие способы сэкономить на ЖКУ

Эксперт в области ЖКХ Андрей Фрадкин рассказал Life.ru, что многие россияне переплачивают за коммунальные услуги, не пользуясь возможностями, которые им предлагает законодательство и новые технологии. Чтобы снизить финансовую нагрузку, достаточно внедрить несколько простых привычек, подчеркнул он.

Прежде всего важно проверить, есть ли у вас право на льготы. Малоимущие семьи, многодетные родители, инвалиды и пенсионеры могут рассчитывать на помощь государства в виде субсидий или скидок на оплату коммунальных услуг. Как правило, возможность получения льгот зависит от дохода, к примеру, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума. Эксперт советует регулярно проверять, не появились ли новые условия для получения таких преференций, поскольку правила часто обновляются.

«Даже если ранее вы пытались оформить субсидию, но не прошли по условиям, узнайте ещё раз, не появилось ли у вас право платить за ЖКУ меньше. Правила периодически меняются, и может оказаться, что теперь вам положены льготы. Помните, что никто не будет вас об этом предупреждать — нужно самим интересоваться этим вопросом», — подчеркнул Фрадкин.

Если вы не были дома больше пяти дней, необходимо подать соответствующее заявление в управляющую компанию или в ресурсоснабжающую организацию, советует эксперт. В этом случае расчёт будет пересмотрен, и деньги возьмут только за фактическое потребление услуг. Кэшбэк за оплату коммунальных услуг — ещё один способ сэкономить, добавил собеседник издания. Хоть такие предложения доступны далеко не во всех регионах, стоит поинтересоваться, предлагают ли ваши банки подобные акции.

Одним из эффективных способов сэкономить является установка счётчиков, которые помогут платить только за реально потреблённые ресурсы. Без измерительных приборов начисление происходит по общим нормативам, которые, как правило, оказываются более дорогими. Особенно выгодно установить многотарифный электросчётчик, так как он позволяет платить по более низкой ставке в ночные часы.

Фрадкин также обращает внимание на ненужные расходы, связанные с устаревшими услугами. В старых домах можно встретить радиоточки, которые почти никто не использует. Отключив их, получится немного снизить ежемесячные траты. То же самое касается стационарного телефона: если он почти не используется, стоит рассмотреть вариант его отключения.