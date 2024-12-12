ЦАХАЛ: Неизвестный расстрелял пассажирский автобус с израильтянами, есть раненые
На Западном берегу реки Иордан неизвестный напал на рейсовый автобус, в результате чего несколько пассажиров получили ранения. Информацию об этом предоставила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Террорист открыл огонь по израильскому гражданскому автобусу в районе перекрёстка Эль-Хадер. В результате атаки несколько мирных жителей были ранены и в настоящее время получают медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Полиция на месте происшествия. Видео © X / Magden David Adom / Israel War HQ
СМИ со ссылкой на медиков сообщили, что в числе раненых оказался 12-летний мальчик, который получил тяжёлые огнестрельные ранения. Кроме того, женщина в возрасте 40 лет и ещё два человека с лёгкими ранениями были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.
В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что в данный момент израильские силы безопасности преследуют террориста, устанавливают блокпосты и окружают район.
В России тем временем ведётся бесперебойная работа по пресечению попыток терактов, сообщили ранее в Национальном антитеррористическом комитете. Лишь за 2024 год в нашей стране удалось предотвратить 190 терактов на стадии подготовки. Кроме того, были предприняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защиты населения.