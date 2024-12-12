ЦАХАЛ: Неизвестный расстрелял пассажирский автобус с израильтянами, есть раненые

На Западном берегу реки Иордан неизвестный напал на рейсовый автобус, в результате чего несколько пассажиров получили ранения. Информацию об этом предоставила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Террорист открыл огонь по израильскому гражданскому автобусу в районе перекрёстка Эль-Хадер. В результате атаки несколько мирных жителей были ранены и в настоящее время получают медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Полиция на месте происшествия. Видео © X / Magden David Adom / Israel War HQ

СМИ со ссылкой на медиков сообщили, что в числе раненых оказался 12-летний мальчик, который получил тяжёлые огнестрельные ранения. Кроме того, женщина в возрасте 40 лет и ещё два человека с лёгкими ранениями были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что в данный момент израильские силы безопасности преследуют террориста, устанавливают блокпосты и окружают район.