Россиян поздравили с Днём Конституции из космоса
Роскосмос: Космонавты поздравили россиян с Днём Конституции с борта МКС
Находящиеся на борту Международной космической станции российские космонавты поздравили соотечественников с Днём Конституции. Видеообращение для землян, размещённое в Telegram-канале Роскосмоса, записали Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.
Видеообращение космонавтов. Видео © Telegram / Роскосмос
Алексей Овчинин подчеркнул, что Конституция — есть законодательная основа существования нашей державы. Святая обязанность каждого россиянина — уважать основной закон страны и неукоснительно соблюдать заложенные в нём нормы, отметил он.
«Конституция нашей страны — это фундамент её суверенитета, в котором заложены основные принципы деятельности Российской Федерации как демократического государства. В основе этого документа — права и свободы наших граждан вне зависимости от их национальности и вероисповедания», — подчеркнул следом Иван Вагнер.
Последним из троицы своё поздравление огласил Александр Горбунов. Он добавил, что уважение к основному закону должно передаваться от поколения к поколению, а также отметил, что Конституция — это не только юридический документ, но и отражение традиционных ценностей, которые следует прививать молодёжи.
«С праздником!» — подытожил видеообращение космонавт.
Напомним, что День Конституции РФ ежегодно отмечается в нашей стране 12 декабря. В 2024-м основному закону исполнился 31 год.
Telegram / Роскосмос