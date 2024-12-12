Россиян поздравили с Днём Конституции из космоса

Находящиеся на борту Международной космической станции российские космонавты поздравили соотечественников с Днём Конституции. Видеообращение для землян, размещённое в Telegram-канале Роскосмоса, записали Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.

Видеообращение космонавтов. Видео © Telegram / Роскосмос

Алексей Овчинин подчеркнул, что Конституция — есть законодательная основа существования нашей державы. Святая обязанность каждого россиянина — уважать основной закон страны и неукоснительно соблюдать заложенные в нём нормы, отметил он.

«Конституция нашей страны — это фундамент её суверенитета, в котором заложены основные принципы деятельности Российской Федерации как демократического государства. В основе этого документа — права и свободы наших граждан вне зависимости от их национальности и вероисповедания», — подчеркнул следом Иван Вагнер.

Последним из троицы своё поздравление огласил Александр Горбунов. Он добавил, что уважение к основному закону должно передаваться от поколения к поколению, а также отметил, что Конституция — это не только юридический документ, но и отражение традиционных ценностей, которые следует прививать молодёжи.

«С праздником!» — подытожил видеообращение космонавт.