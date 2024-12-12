Сплочение и боевой дух: Общественники раскрыли эффект от нового закона Госдумы

Решение Госдумы поддержать законопроект, позволяющий россиянам транслировать и исполнять военные и патриотические песни в День Победы и другие праздники без согласия правообладателя и выплат, нашло поддержку среди членов Общероссийского общественного движения «Россия Православная». По мнению председателя объединения, депутата Брянской облдумы Михаила Иванова, «бессмертные» композиции о баталиях прошлых лет особенно нужны стране в нынешний период для защиты исторической правды. Своим мнением он поделился с Life.ru.

В условиях, когда современная история переписывается и символы прошлого подвергаются нападкам, возможность свободного исполнения военных песен становится важным инструментом защиты исторической правды и преемственности поколений. Эти песни отражают боль, страдания и гордость, которую испытывал наш народ, и потому их исполнение напоминает людям об общей истории и подвигах, вдохновляя на поддержку друг друга и совместные действия. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы

По словам депутата, военные песни — это мощный источник патриотического духа и национального единства. Они не только символизируют стойкость людей и исторические ценности, но и воспевают подвиги наших предков, сохраняя связь времён. Одобренный же Госдумой законопроект, считает Иванов, способствует укреплению чувства общности среди граждан, так как даёт россиянам возможность осознать себя как часть чего-то большего и ощутить моральную поддержку.