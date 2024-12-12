Спецслужбы ДНР предотвратили подрыв служебного автомобиля Минобороны РФ

В Донецкой Народной Республике сотрудники спецслужб произвели задержание жителя административного центра за содействие Украине в подготовке подрыва служебного автомобиля Министерства обороны России. Детали операции раскрыли в региональном УФСБ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по ДНР задержан житель Донецка, подозреваемый в пособничестве совершению террористического акта. Украинские боевики планировали использовать СВУ (самодельное взрывное устройство. — Прим. Life.ru) для подрыва служебного автомобиля», — отмечается в сообщении.

Задержание пособника ВСУ. Видео © Telegram / Штаб Обороны ДНР

Уточняется, что взрывное устройство планировалось изготовить из компонентов, который задержанный изъял из схрона и держал у себя. Задание будущему исполнителю поступило от сотрудников ГУР МО Украины, добавили в УФСБ.