Спецслужбы ДНР предотвратили подрыв служебного автомобиля Минобороны РФ
В Донецкой Народной Республике сотрудники спецслужб произвели задержание жителя административного центра за содействие Украине в подготовке подрыва служебного автомобиля Министерства обороны России. Детали операции раскрыли в региональном УФСБ.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по ДНР задержан житель Донецка, подозреваемый в пособничестве совершению террористического акта. Украинские боевики планировали использовать СВУ (самодельное взрывное устройство. — Прим. Life.ru) для подрыва служебного автомобиля», — отмечается в сообщении.
Задержание пособника ВСУ. Видео © Telegram / Штаб Обороны ДНР
Уточняется, что взрывное устройство планировалось изготовить из компонентов, который задержанный изъял из схрона и держал у себя. Задание будущему исполнителю поступило от сотрудников ГУР МО Украины, добавили в УФСБ.
Теракт недавно удалось предотвратить и в Дагестане, рассказывал Life.ru. Сотрудники ФСБ задержали на территории республики 12 человек, которые входили в законспирированную ячейку. Во время обыска у них нашли стрелковое оружие и различную взрывчатку.
Telegram / Штаб Обороны ДНР