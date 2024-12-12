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Регион
12 декабря, 03:26

Спецслужбы ДНР предотвратили подрыв служебного автомобиля Минобороны РФ

В Донецкой Народной Республике сотрудники спецслужб произвели задержание жителя административного центра за содействие Украине в подготовке подрыва служебного автомобиля Министерства обороны России. Детали операции раскрыли в региональном УФСБ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по ДНР задержан житель Донецка, подозреваемый в пособничестве совершению террористического акта. Украинские боевики планировали использовать СВУ (самодельное взрывное устройство. — Прим. Life.ru) для подрыва служебного автомобиля», — отмечается в сообщении.

Задержание пособника ВСУ. Видео © Telegram / Штаб Обороны ДНР

Уточняется, что взрывное устройство планировалось изготовить из компонентов, который задержанный изъял из схрона и держал у себя. Задание будущему исполнителю поступило от сотрудников ГУР МО Украины, добавили в УФСБ.

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Теракт недавно удалось предотвратить и в Дагестане, рассказывал Life.ru. Сотрудники ФСБ задержали на территории республики 12 человек, которые входили в законспирированную ячейку. Во время обыска у них нашли стрелковое оружие и различную взрывчатку.

Обложка ©

Telegram / Штаб Обороны ДНР

Анатолий Цейко
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