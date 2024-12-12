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Регион
12 декабря, 04:29

Двухлетний малыш случайно застрелил мать из пистолета её бойфренда в США

В калифорнийском городе Фресно двухлетний ребёнок нашёл заряженный пистолет и случайно выстрелил в собственную мать. Попадание оказалось для 22-летней женщины фатальным. Подробностями трагедии поделились в полиции.

Событие произошло 6 декабря около 17:30, когда малыш обнаружил огнестрел в спальне и из любопытства нажал на спусковой крючок. Ствол оружия в этот момент был направлен на кровать, где лежала мама мальчика. Пострадавшую доставили в больницу, но медики не смогли спасти её.

В ходе расследования выяснилось, что пистолет оставил без присмотра 18-летний знакомый погибшей. Он был обвинён в ненадлежащем хранении оружия и создании ситуации, угрожающей жизни ребёнка.

«Огнестрельное оружие хранилось в таком месте, откуда ребёнок мог до него дотянуться» — сообщили в местном департаменте полиции.

Согласно имеющимся данным, ранее владелец пистолета не имел проблем с законом и не привлекался к уголовной ответственности. После допроса его отпустили под залог. У погибшей осталось двое детей: двухлетний сын и восьмимесячная девочка.

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Схожий инцидент в августе произошёл в Якутии. Там школьник случайно расстрелял двух друзей из ружья, который оставил отец-охотник. Пострадавшие получили дробовые ранения конечностей ног и были госпитализированы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

Тимур Хингеев
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