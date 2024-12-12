Двухлетний малыш случайно застрелил мать из пистолета её бойфренда в США

В калифорнийском городе Фресно двухлетний ребёнок нашёл заряженный пистолет и случайно выстрелил в собственную мать. Попадание оказалось для 22-летней женщины фатальным. Подробностями трагедии поделились в полиции.

Событие произошло 6 декабря около 17:30, когда малыш обнаружил огнестрел в спальне и из любопытства нажал на спусковой крючок. Ствол оружия в этот момент был направлен на кровать, где лежала мама мальчика. Пострадавшую доставили в больницу, но медики не смогли спасти её.

В ходе расследования выяснилось, что пистолет оставил без присмотра 18-летний знакомый погибшей. Он был обвинён в ненадлежащем хранении оружия и создании ситуации, угрожающей жизни ребёнка.

«Огнестрельное оружие хранилось в таком месте, откуда ребёнок мог до него дотянуться» — сообщили в местном департаменте полиции.

Согласно имеющимся данным, ранее владелец пистолета не имел проблем с законом и не привлекался к уголовной ответственности. После допроса его отпустили под залог. У погибшей осталось двое детей: двухлетний сын и восьмимесячная девочка.