Убийца главы UnitedHealthcare отказался от идеи взорвать жертву
CNN: Подозреваемый в убийстве главы UnitedHealthcare рассматривал его подрыв
Момент стрельбы по Томпсону. Обложка © New York City Police Department
Подозреваемый в убийстве в Нью-Йорке главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне рассуждал на тему применения взрывчатки против жертвы на этапе планирования. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. У следователей появился доступ к личному дневнику преступника.
«На одной из страниц тетради Манджионе приходит к выводу, что использование бомбы против его цели «может убить невинных», а стрельба будет более прицельной», — сообщает телеканал.
Подозреваемый также записывал все этапы подготовки к убийству и сноски, оправдывающие его действия. Он упоминает террориста Теодора Качински, или «Унабомбера», который рассылал заминированные посылки.
Напомним, убийство Брайана Томпсона произошло 4 декабря на Манхэттене, когда он направлялся на конференцию. Нападавший несколько раз выстрелил в жертву, а затем быстро скрылся на велосипеде. Вскоре на месте убийства были найдены гильзы, на которых обнаружены необычные надписи: «отвергай», «защищайся» и «допрашивай». Позднее в Пенсильвании задержали подозреваемого в убийстве главы компании.