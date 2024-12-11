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Регион
11 декабря, 14:29

Убийца главы UnitedHealthcare отказался от идеи взорвать жертву

CNN: Подозреваемый в убийстве главы UnitedHealthcare рассматривал его подрыв

Момент стрельбы по Томпсону. Обложка © New York City Police Department

Момент стрельбы по Томпсону. Обложка © New York City Police Department

Подозреваемый в убийстве в Нью-Йорке главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне рассуждал на тему применения взрывчатки против жертвы на этапе планирования. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. У следователей появился доступ к личному дневнику преступника.

«На одной из страниц тетради Манджионе приходит к выводу, что использование бомбы против его цели «может убить невинных», а стрельба будет более прицельной», — сообщает телеканал.

Подозреваемый также записывал все этапы подготовки к убийству и сноски, оправдывающие его действия. Он упоминает террориста Теодора Качински, или «Унабомбера», который рассылал заминированные посылки.

В США выпустили футболки, посвящённые убийству главы UnitedHealthcare Томпсона
В США выпустили футболки, посвящённые убийству главы UnitedHealthcare Томпсона

Напомним, убийство Брайана Томпсона произошло 4 декабря на Манхэттене, когда он направлялся на конференцию. Нападавший несколько раз выстрелил в жертву, а затем быстро скрылся на велосипеде. Вскоре на месте убийства были найдены гильзы, на которых обнаружены необычные надписи: «отвергай», «защищайся» и «допрашивай». Позднее в Пенсильвании задержали подозреваемого в убийстве главы компании.

Николай Рюмин
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