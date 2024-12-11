Убийца главы UnitedHealthcare отказался от идеи взорвать жертву

Подозреваемый в убийстве в Нью-Йорке главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне рассуждал на тему применения взрывчатки против жертвы на этапе планирования. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. У следователей появился доступ к личному дневнику преступника.

«На одной из страниц тетради Манджионе приходит к выводу, что использование бомбы против его цели «может убить невинных», а стрельба будет более прицельной», — сообщает телеканал.

Подозреваемый также записывал все этапы подготовки к убийству и сноски, оправдывающие его действия. Он упоминает террориста Теодора Качински, или «Унабомбера», который рассылал заминированные посылки.