В США выпустили футболки, посвящённые убийству главы UnitedHealthcare Томпсона

В американских интернет-магазинах начали продавать футболки, кепки и другие товары, посвящённые громкому убийству главы страховой компании UnitedHealthcare, Брайана Томпсона. На этих вещах изображён портрет предполагаемого убийцы, а также слова, вырезанные на гильзах, найденных на месте преступления — «отвергай», «защищайся» и «допрашивай». Об этом сообщает РИА «Новости».

Продукция, в частности футболки с изображениями задержанного и кепки с надписью «охотник на гендиректоров», продаются за 30–40 долларов. Некоторые считают, что слова, найденные на пулях и перенесённые на мерч, отражают тактику страховых компаний.

Множество людей в США выражают сочувствие подозреваемому, сравнивая его с Робином Гудом, что вызвало недовольство местных властей. В ответ на это, жители начали массово оставлять негативные отзывы о ресторане, где опознали задержанного, требуя наказать «крыс».

Напомним, что подозреваемый, 26-летний Луиджи Манджоне, был задержан в одном из McDonald's в Пенсильвании после того, как его опознал сотрудник заведения. В прессе сообщается, что это произошло благодаря действиям работника ресторана, который вовремя обратил внимание на лицо посетителя.

Убийство Брайана Томпсона произошло 4 декабря на Манхэттене, когда он направлялся на конференцию. Нападавший несколько раз выстрелил в жертву, а затем быстро скрылся с места преступления, уехав на велосипеде. Вскоре после инцидента полиция Нью-Йорка распространила фотографии подозреваемого, и в итоге, спустя несколько дней, Манджоне был арестован. Власти всё ещё продолжают расследование, и это убийство привлекло внимание не только местных жителей, но и широкой общественности.