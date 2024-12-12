Бывший офицер СБУ назвал число иностранных наёмников в рядах ВСУ

На стороне Украины, скорее всего, сейчас в боевых действиях принимают участие 7-8 тысяч иностранных наёмников. Об этом заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Говорить о том, что их очень много там, десятки тысяч, пожалуй, будет преувеличением. Речь идёт, я думаю, до 7-8 тыс. иностранцев сейчас», — рассказал ТАСС бывший офицер СБУ.

Прозоров объяснил, что пишет книгу о наёмниках и разделяет их на три категории: те, кто реально исповедуют нацистские, фашистские взгляды, также те, «кто едет на Украину за длинным рублём» и те, кто отправляются «воевать Украину по приказу своих министерств обороны, спецслужб» — кадровые военнослужащие. А вот военные НАТО, по его данным, встают на сторону ВСУ, чтобы получить боевой опыт и испытать западное оружие. Такие бойцы находятся на Украине ещё с 2014 года.

«Западные страны отправляют на Украину в первую очередь для того, чтобы эти люди получали боевой опыт в противодействии лучшей армии мира — российской. И второе, чтобы они испытывали системы вооружения в реальных условиях», — говорит экс-сотрудник СБУ.