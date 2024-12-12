Артемий Панарин отметился голевой передачей в своём 700-м матче в НХЛ

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает Артемий Панарин, одержал гостевую победу над «Баффало» со счётом 2:3 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий отдал результативную передачу.

Артемий Панарин записал на свой счёт голевую передачу. Это был его 700-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. В этом сезоне в его активе 35 очков по системе «гол + пас» (15 + 20). Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сумел отразить 29 бросков команды соперника.