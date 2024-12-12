Артемий Панарин отметился голевой передачей в своём 700-м матче в НХЛ
Артемий Панарин. Фото © ТАСС / AP / John Munson
Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает Артемий Панарин, одержал гостевую победу над «Баффало» со счётом 2:3 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий отдал результативную передачу.
В команде победителей заброшенными шайбами отметились Мика Зибанежад (7-я минута), Райлли Смит (54), Адам Фокс (58), у проигравших — Оуэн Пауэр (56), Тэйдж Томпсон (60).
Артемий Панарин записал на свой счёт голевую передачу. Это был его 700-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. В этом сезоне в его активе 35 очков по системе «гол + пас» (15 + 20). Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сумел отразить 29 бросков команды соперника.
Ранее российскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину покорилось редкое хоккейное достижение в матче против команды «Флорида Пантерз». Россиянин установил новый рекорд НХЛ по количеству результативных передач в овертаймах.