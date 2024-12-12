Президент Медиалиги не выплатил 850 тысяч призовых финалистам конкурса от РФС

Президента футбольной Медиалиги Николая Осипова обвинили в том, что он не выплатил обещанные 850 тысяч рублей финалистам конкурса от Российского футбольного союз (РФС), которые сам пообещал. Об этом стало известно SHOT.

По информации журналистов, к руководителям РФС обратились представители московской организации «Клуб волонтёров». Весной они заняли второе место на конкурсе «Россия — футбольная страна», за что должны были получить 300 тысяч рублей от РФС. В жюри конкурса был Осипов, который пообещал всем финалистам в номинации «Лучший проект для детей» доплатить часть средств Медиалиги, чтобы они получили равную сумму — по 350 тысяч рублей.

Дополнительно Осипов обязался перечислить 850 тысяч рублей: 50 проекту, занявшему второе место, 100 — за третье и по 350 тысяч — за четвёртое и пятое места. С тех пор минуло уже полгода. За это время представители «Клуба волонтёров» шесть раз обращались к президенту Медиалиги, но денег так и не получили. В последний раз он обещал, что деньги будут в октябре.

Сам Осипов заверил SHOT, что настоял на том, чтобы уравнять для всех призовые, и отметил, что этот вопрос зависит от работы партнёров и контрагентов Медиалиги. Средства должны будут поступить до конца этого года, тогда-то призовые отправят по нужному адресу, говорит он.