«Всё плохо в Куршевеле»: Чернышенко пошутил о падении цен на туры в Альпы ниже отдыха в Сочи
Чернышенко сообщил о росте турпотока в РФ на 11% и проекте «Инцидент»
Горнолыжный курорт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ksenya_89
Правительство внимательно следит за тем, чтобы стоимость туристических поездок не перепрыгивала 20% размера от среднерыночной цены. Об этом рассказал зампред кабмина Дмитрий Чернышенко журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву, пошутив, что в Куршевеле всё совсем плохо, если он дешевле Сочи.
Чернышенко про цены на курортный отдых. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Видимо, как-то совсем всё плохо в Куршевеле и на Мальдивах, раз у них цены падают», – шутит вице-премьер РФ в видео, которое опубликовано в Телеграм-канале Юнашев LIVE.
Чернышенко рассказал о программе «Инцидент», которая следит, чтобы никакие стоимости в туризме не превышали 20% барьер среднерыночной цены. По его словам, сейчас за эту рамку не выходят никакие составляющие туристической отрасли.
При этом туристический поток по России в январе — октябре 2024 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 72,8 млн поездок. В число регионов с самым большим ростом количества турпоездок попали Тува (+74,8%), Чечня (+57,2%), Рязанская область (+42,3%), Чувашия (+34,1%), Смоленская (+33%) и Ульяновская (+30,3%) области. Расширению географии поездок внутри РФ во многом этому способствует развитие инфраструктуры, увеличение номерного фонда и точек притяжения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за девять месяцев 2024 года российскую столицу посетили около 19,7 миллиона туристов. По его словам, самыми частыми гостями были граждане Китая, Индии, Турции, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Въетнама.