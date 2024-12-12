«Всё плохо в Куршевеле»: Чернышенко пошутил о падении цен на туры в Альпы ниже отдыха в Сочи

Правительство внимательно следит за тем, чтобы стоимость туристических поездок не перепрыгивала 20% размера от среднерыночной цены. Об этом рассказал зампред кабмина Дмитрий Чернышенко журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву, пошутив, что в Куршевеле всё совсем плохо, если он дешевле Сочи.

Чернышенко про цены на курортный отдых. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«‎Видимо, как-то совсем всё плохо в Куршевеле и на Мальдивах, раз у них цены падают», – шутит вице-премьер РФ в видео, которое опубликовано в Телеграм-канале Юнашев LIVE.

Чернышенко рассказал о программе «Инцидент», которая следит, чтобы никакие стоимости в туризме не превышали 20% барьер среднерыночной цены. По его словам, сейчас за эту рамку не выходят никакие составляющие туристической отрасли.

При этом туристический поток по России в январе — октябре 2024 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 72,8 млн поездок. В число регионов с самым большим ростом количества турпоездок попали Тува (+74,8%), Чечня (+57,2%), Рязанская область (+42,3%), Чувашия (+34,1%), Смоленская (+33%) и Ульяновская (+30,3%) области. Расширению географии поездок внутри РФ во многом этому способствует развитие инфраструктуры, увеличение номерного фонда и точек притяжения.