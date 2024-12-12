Конгресс США призвал к немедленным мерам для предотвращения дефолта

Контрольно-бюджетное управление США (GAO) настоятельно призвало Конгресс к немедленному устранению законодательно установленного потолка государственного долга. Там предложили связать объём заимствований с изменениями в доходах и расходах правительства. Об этом говорится в докладе GAO.

«Конгресс должен рассмотреть немедленную отмену долгового лимита, приняв подход, который лучше увяжет решения о долге с решениями о расходах и доходах в то время, когда эти решения принимаются», — отмечается в документе.

Согласно данным GAO, действующее законодательство Америки обязывает Конгресс принимать меры для предотвращения дефолта правительства, когда потолок государственного долга приближается. Это может включать увеличение лимита заимствований, приостановку действия потолка или его полную отмену. В период с 2011 по 2023 год законодатели в Капитолии столкнулись с «тупиковыми ситуациями» 12 раз.