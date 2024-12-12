МВД предотвратило убийство бывшего вице-премьера Башкирии, киллер сдал заказчика

В Башкирии предотвратили покушение на бывшего премьер-министра республики Сергея Грекова. Об этом сообщает телеграм-канал «Сапа» со ссылкой на правоохранительные органы.

Сергея Грекова заказал некий 51-летний Шамиль И. Он сам нашёл исполнителя и даже перевёл ему деньги. Киллера быстро нашли, убедив начать сотрудничать с правоохранителями. Заказчику он доложил, что дело в шляпе, а дальше за работу взялись оперативники. Теперь Шамилю И. могут предъявить обвинение в организации заказного убийства.

Греков был мэром Уфы с 2021 по 2022 годы. Далее он занимал должность заместителя премьер-министра правительства Башкирии, через полгода подал в отставку.