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12 декабря, 07:51

МВД предотвратило убийство бывшего вице-премьера Башкирии, киллер сдал заказчика

СМИ: В Башкирии предотвратили покушение на экс-заместителя премьера Грекова

Сергей Греков. Фото © Wikipedia

Сергей Греков. Фото © Wikipedia

В Башкирии предотвратили покушение на бывшего премьер-министра республики Сергея Грекова. Об этом сообщает телеграм-канал «Сапа» со ссылкой на правоохранительные органы.

Сергея Грекова заказал некий 51-летний Шамиль И. Он сам нашёл исполнителя и даже перевёл ему деньги. Киллера быстро нашли, убедив начать сотрудничать с правоохранителями. Заказчику он доложил, что дело в шляпе, а дальше за работу взялись оперативники. Теперь Шамилю И. могут предъявить обвинение в организации заказного убийства.

Греков был мэром Уфы с 2021 по 2022 годы. Далее он занимал должность заместителя премьер-министра правительства Башкирии, через полгода подал в отставку.

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Ранее в Казани задержали двух бизнесменов за организацию заказного убийства, произошедшего более 20 лет назад. Они наняли двух киллеров, чтобы устранить конкурента. Наёмные убийцы свою работу выполнили, а бизнес у заказчиков в итоге пошёл в гору.

Владимир Озеров
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