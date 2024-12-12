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12 декабря, 09:09

Участница «Фабрики звёзд – 5» пыталась продать крестик Пугачёвой за 1 млн

Аксинья Вержак в крестике Пугачёвой. Обложка © Фото © VK /averzhak

Аксинья Вержак в крестике Пугачёвой. Обложка © Фото © VK /averzhak

Бывшая участница проекта «Фабрика звезд-5» захотела нажиться на имени Аллы Пугачёвой и продать крестик, якобы принадлежавший Примадонне. По информации Mash, Аксинья Вержак выставила украшение на продажу за 1 миллион рублей, но сделка так и не состоялась.

«Фабрикантка» стала обладательницей ценной вещицы от Аллы Борисовны в далёком 2004 году, когда звезда сцены посетила проект и любезно раздала вещи своего семейства начинающим исполнителям. Тогда Вержак отхватила себе золотой крест с топазами, кофточку Calvin Klein, юбку в стиле милитари. Пугачёва не сразу призналась, что вещи были уже ношенные, а участникам «Фабрики» были приятны неожиданные подарочки от звезды.

Выпускница «Фабрики» пыталась продать крестик Примадонны. Фото © Mash

Выпускница «Фабрики» пыталась продать крестик Примадонны. Фото © Mash

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Участница «Фабрики», которая запомнилась зрителям по выступлению с группой «Нэцке», ушла со сцены 20 лет назад. Аксинья добилась больших успехов в другой сфере — стала работать стилистом и парфюмером, сейчас трудится в Светлогорске Калининградской области. Выступления остались в прошлом, но о том прекрасном времени напоминал лишь крестик, который все эти годы Вержак, как оказалась, бережно хранила. Сейчас же по какой-то причине стилистка решила толкнуть побрякушку, но затея не увенчалась успехом: покупателей на крестик не нашлось.

А ранее Филипп Киркоров рассказала о сложностях в творческих отношениях с Аллой Борисовной. Бывший муж певицы признался, что она скептически отнеслась к его хиту «Зайка моя», который в своё время прогремел на всю страну.

Ольга Сливченко
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