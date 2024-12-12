Участника штурма Капитолия хотят упечь в тюрьму за попытку отправиться на СВО

Один из участников штурма Капитолия Кевин Дэниел Лофтус может провести полгода за решёткой после того, как он попытался уехать на СВО. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на судебный документ.

Прокурор настаивал в суде, что Лофтус на самом деле собирался навсегда покинуть США, обосноваться в другой стране и предложить свои услуги её армии.

«Его запланированная поездка была совершена с явной целью вступить в иностранную армию, чтобы поднять оружие против одного из союзников нашей страны и выступить против внешней политики нашей страны», — сказано в документе.

В материале сказано, что Лофтуса необходимо запереть в тюрьме, чтобы у него не было возможности вновь натворить что-то противозаконное, а также для повышения его лояльности законодательству США. Под стражей его держат уже более месяца. По данным СМИ, 28 октября Лофтус пытался вылететь в Турцию, чтобы затем оформить визу в Россию, но его сняли с рейса.