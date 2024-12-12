Иностранцы едут массово вкусить русский Новый год

Спрос на путешествия в Россию в период новогодних праздников в 2024 году у иностранцев вырос в два-три раза по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на туроператоров.

К примеру, компания «Тари Тур» продала в декабре на 40% больше путёвок на Новый год в Россию. Положительная динамика наблюдается и у «Свой ТС», где иностранцы забронировали на 70-80% больше туров, чем годом ранее.

Больше остальных к русской зиме и Деду морозу тяготеют жители Китая и Ближнего Востока. В частности 90% въездного турпотока приходится у туроператора Space Travel на ОАЭ. Зимой в Россию поедут также жители Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна и Омана. Они получают электронные визы за четыре дня.

Самым популярным направлением у иностранцев является Москва. Туда Space Travel бронирует около 80% туров. В последнее время у зарубежных гостей набрали популярность и короткие поездки. Для таких предпочитают Санкт-Петербург или Казань.