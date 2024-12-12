В России нашла одобрение идея запретить фейерверки на Новый год до конца СВО
Общественница Жгутова поддержала идею запретить продажи фейерверков на Новый год
Идея ограничить продажи фейерверков под Новый год нашла положительный отклик в обществе. Руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова в беседе с Life.ru рассказала, что праздничный салют может быть воспринят жителями некоторых регионов как ложная тревога.
«Мне кажется, в направлении об ограничениях продажи пиротехники надо подумать. Кроме того, сейчас в некоторых регионах, где замечена атака БПЛА, люди могут воспринять это по-другому, не как праздничный салют, а как ложную тревогу», — считает Жгутова.
По оценке нашей собеседницы, организовывать «дополнительную воздушную тревогу» во время проведения СВО совершенно не нужно. Жгутова заметила, что есть и другие причины запретить продажу пиротехники.
Кроме того, эти пиротехнические устройства не всегда изготавливаются по выверенной, сертифицированной технологии. Есть на прилавках и несертифицированная продукция, которая точно так же может представлять опасность
Жгутова добавила, что продавать пиротехнику лицам, не достигшим совершеннолетия нельзя ни в коем случае. Особенно важным она считает ограничение продажи салютов на прифронтовых территориях.
Ранее общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось в ГД с просьбой запретить продавать фейерверки на время СВО. Вместо этого населению рекомендуют передать на нужны спецоперации деньги, которые планировалось потратить на салют.
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