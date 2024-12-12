В России нашла одобрение идея запретить фейерверки на Новый год до конца СВО

Идея ограничить продажи фейерверков под Новый год нашла положительный отклик в обществе. Руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова в беседе с Life.ru рассказала, что праздничный салют может быть воспринят жителями некоторых регионов как ложная тревога.

«Мне кажется, в направлении об ограничениях продажи пиротехники надо подумать. Кроме того, сейчас в некоторых регионах, где замечена атака БПЛА, люди могут воспринять это по-другому, не как праздничный салют, а как ложную тревогу», — считает Жгутова.

По оценке нашей собеседницы, организовывать «дополнительную воздушную тревогу» во время проведения СВО совершенно не нужно. Жгутова заметила, что есть и другие причины запретить продажу пиротехники.

Кроме того, эти пиротехнические устройства не всегда изготавливаются по выверенной, сертифицированной технологии. Есть на прилавках и несертифицированная продукция, которая точно так же может представлять опасность Элина Жгутова Общественница

Жгутова добавила, что продавать пиротехнику лицам, не достигшим совершеннолетия нельзя ни в коем случае. Особенно важным она считает ограничение продажи салютов на прифронтовых территориях.