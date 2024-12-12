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Регион
12 декабря, 10:18

Попова рассказала о ситуации в 11 природных очагах чумы в России

Попова: Чума у людей в России не фиксировалась уже более 10 лет

Эпизоды и активизация природных очагов чумы иногда случается и в России, однако заболеваемость этой инфекцией не фиксировалась у граждан страны уже в течение 10 лет. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на V Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

«Чума — природно-очаговая инфекция, которая не отступит никогда, если только мы не будем контролировать течение чумы. В РФ таких очагов 11, и случаев заболевания людей мы не видим уже больше 10 лет, хотя эпизоды и активизация очагов наблюдается», — отметила она.

По её словам, Роспотребнадзор держит под плотным контролем все очаги, где за счёт животных сохраняется возбудитель инфекции — чумной микроб. В этих регионах устраиваются все необходимые обработки для сдерживания заболевания. В России развилась мощная противочумная система, которая отлично себя показывает уже более 125 лет, заключила Попова.

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Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России был зафиксирован небольшой подъём заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. К примеру, за прошедшую неделю на 7,4% возросло количество заболевших ковидом — зарегистрировано более 31,4 тысячи случаев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pixelaway

Владимир Озеров
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