Попова рассказала о ситуации в 11 природных очагах чумы в России
Попова: Чума у людей в России не фиксировалась уже более 10 лет
Эпизоды и активизация природных очагов чумы иногда случается и в России, однако заболеваемость этой инфекцией не фиксировалась у граждан страны уже в течение 10 лет. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на V Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.
«Чума — природно-очаговая инфекция, которая не отступит никогда, если только мы не будем контролировать течение чумы. В РФ таких очагов 11, и случаев заболевания людей мы не видим уже больше 10 лет, хотя эпизоды и активизация очагов наблюдается», — отметила она.
По её словам, Роспотребнадзор держит под плотным контролем все очаги, где за счёт животных сохраняется возбудитель инфекции — чумной микроб. В этих регионах устраиваются все необходимые обработки для сдерживания заболевания. В России развилась мощная противочумная система, которая отлично себя показывает уже более 125 лет, заключила Попова.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России был зафиксирован небольшой подъём заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. К примеру, за прошедшую неделю на 7,4% возросло количество заболевших ковидом — зарегистрировано более 31,4 тысячи случаев.
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