Попова рассказала о ситуации в 11 природных очагах чумы в России

Эпизоды и активизация природных очагов чумы иногда случается и в России, однако заболеваемость этой инфекцией не фиксировалась у граждан страны уже в течение 10 лет. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на V Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

«Чума — природно-очаговая инфекция, которая не отступит никогда, если только мы не будем контролировать течение чумы. В РФ таких очагов 11, и случаев заболевания людей мы не видим уже больше 10 лет, хотя эпизоды и активизация очагов наблюдается», — отметила она.

По её словам, Роспотребнадзор держит под плотным контролем все очаги, где за счёт животных сохраняется возбудитель инфекции — чумной микроб. В этих регионах устраиваются все необходимые обработки для сдерживания заболевания. В России развилась мощная противочумная система, которая отлично себя показывает уже более 125 лет, заключила Попова.