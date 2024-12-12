Назад в прошлое: В Дзержинске по ошибке установили часы, отправляющие в 2023 год

В Дзержинске по ошибке установили новогоднюю инсталляцию в виде часов, которая отправляет в 2023 год. Об инциденте рассказали в издании «Подъём».

В одном из парков города — «Утиное озеро» — появилась необычная инсталляция: огромные часы, на которых значилось «С 2023 годом». Эта ошибка сразу же привлекла внимание горожан и местных властей. В мэрии Дзержинска оперативно отреагировали на ситуацию, заявив, что уже устранили недочёт и обновили цифры на часах. «Мы быстро заметили ошибку и оперативно исправили её. Причиной сбоя стало решение использовать старый каркас для баннера, который оставался с прошлого года. Это позволило сэкономить время и ресурсы при подготовке инсталляции. Однако при замене цифр была допущена ошибка, и на момент установки вместо нужных цифр оказался 2023 год», — объяснили представители мэрии.

Теперь на часах, установленных на парковой площади, можно увидеть правильную надпись: «С 2025 годом». Власти города подчеркнули, что в будущем уделят особое внимание таким техническим нюансам, чтобы избежать недоразумений.

Инцидент в Дзержинске не стал единственным случаем, когда подготовка к праздникам вызвала недовольство местных жителей. Похожая ситуация произошла в Курске, где власти также столкнулись с критикой. Жители выразили недовольство большими затратами на новогодние мероприятия на фоне СВО. В ответ власти решили значительно сократить расходы на украшение города.

Подготовка к Новому году в российских городах не обходится без сложностей, но власти пытаются найти баланс и организовать запоминающийся праздник. На фоне таких событий инцидент с ошибкой на часах в Дзержинске, вероятно, будет восприниматься как ещё один пример того, как важна внимательность и точность в подготовке подобных мероприятий.