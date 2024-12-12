Московские риелторы по ошибке запросили за квартиру 16 миллиардов рублей

Недавно на столичном рынке недвижимости произошёл курьёзный случай: риелторы выставили на продажу квартиру за 16 миллиардов рублей. На самом деле в разделе с ценой должна была быть указана сумма почти в 100 раз меньше. Ошибка в объявлении на ЦИАН привлекла внимание к объекту РИА «Новости Недвижимость».

Жильё площадью 223 квадратных метра располагается в здании 1896 года постройки в Варсонофьевском переулке. По словам продавцов, дом сохранил свой исторический фасад и прошёл капитальный ремонт в 2008 году. Совсем ряжом расположена Красная площадь.

В квартире есть просторный холл, кухня-гостиная, три спальни, комната под детскую или кабинет и два санузла. Среди преимуществ — высокие потолки 3,8 метра, закрытый двор, парковка и окна, выходящие в тихий переулок и внутренний двор. Также в стоимость включено машиноместо в подземном паркинге.

В разговоре с журналистами риелтор сказал, что квартира оценивается в 1,5 миллиона долларов. После телефонного разговора стоимость объекта в объявлении изменили с 16 миллиардов на 150 миллионов рублей. На московском рынке недвижимости можно найти немало дорогих объектов. В начале декабря самой дорогой стала квартира с видом на «Музеон». Жильё в Бутиковском переулке выставили на продажу за 4,3 миллиарда рублей. Это пентхаус площадью 430 квадратных метров.

Кроме новостроек востребованным остаётся жильё в старом фонде, например, сталинках и дореволюционных домах. Так в мае 2024 года одной из самых дорогостоящих квартир на рынке стал пентхаус в гостинице «Украина». Его площадь была равна 507 квадратных метров. В оформлении пентхауса были использованы натуральные материалы — мрамор, дерево, оникс. Приобрести квартиру в сталинской высотке было можно чуть более чем за 2 миллиарда рублей.