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29 ноября, 13:45

Как повысить стоимость квартиры на миллион рублей при продаже: Лайфхаки от эксперта

Аналитик Семенюк: Квартира для продажи должна выглядеть презентабельно

Рынок вторичного жилья сегодня переполнен предложениями. Чтобы справиться с конкуренцией, квартиру нужно тщательно подготовить к продаже. Прежде всего она должна выглядеть презентабельно. Об этом рассказала аналитик рынка недвижимости Алёна Семенюк.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она рекомендовала укомплектовать квартиру всем необходимым, а также сделать косметический ремонт перед продажей. Если жильё расположено в историческом фонде, то стоит обратить внимание и на состояние парадной: подкрасить и починить освещение.

«Да, вы потратите на это бюджет, наверное, тысяч пятьдесят, сто максимум у вас уйдёт. Но, поверьте, квартиру вы продадите на миллион дороже точно», — отметила эксперт.

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Ранее Life.ru сообщал, что почти 80% россиян отложили покупку жилья из-за высоких ставок по ипотеке. Тем временем цены на частные дома тоже могут вырасти, прибавив 50% к 2025 году.

Обложка ©

pixabay / keresi72

Борис Эльфанд
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