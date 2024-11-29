Как повысить стоимость квартиры на миллион рублей при продаже: Лайфхаки от эксперта

Рынок вторичного жилья сегодня переполнен предложениями. Чтобы справиться с конкуренцией, квартиру нужно тщательно подготовить к продаже. Прежде всего она должна выглядеть презентабельно. Об этом рассказала аналитик рынка недвижимости Алёна Семенюк.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она рекомендовала укомплектовать квартиру всем необходимым, а также сделать косметический ремонт перед продажей. Если жильё расположено в историческом фонде, то стоит обратить внимание и на состояние парадной: подкрасить и починить освещение.