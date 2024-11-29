Как повысить стоимость квартиры на миллион рублей при продаже: Лайфхаки от эксперта
Аналитик Семенюк: Квартира для продажи должна выглядеть презентабельно
Рынок вторичного жилья сегодня переполнен предложениями. Чтобы справиться с конкуренцией, квартиру нужно тщательно подготовить к продаже. Прежде всего она должна выглядеть презентабельно. Об этом рассказала аналитик рынка недвижимости Алёна Семенюк.
В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она рекомендовала укомплектовать квартиру всем необходимым, а также сделать косметический ремонт перед продажей. Если жильё расположено в историческом фонде, то стоит обратить внимание и на состояние парадной: подкрасить и починить освещение.
«Да, вы потратите на это бюджет, наверное, тысяч пятьдесят, сто максимум у вас уйдёт. Но, поверьте, квартиру вы продадите на миллион дороже точно», — отметила эксперт.
Ранее Life.ru сообщал, что почти 80% россиян отложили покупку жилья из-за высоких ставок по ипотеке. Тем временем цены на частные дома тоже могут вырасти, прибавив 50% к 2025 году.
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