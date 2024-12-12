Россиянам рассказали, как выбрать идеальное игристое для подарка на Новый год

Выбор игристого вина в качестве новогоднего подарка может стать настоящим испытанием, особенно если вы хотите угодить разным вкусам. Сомелье Юлиана Григорьева, координатор экспертной группы «Винного гида России», поделилась с РИА «Новости» рекомендациями, как выбрать подходящий напиток для коллег и друзей.

Если вы планируете подарить вино женскому коллективу, лучше остановиться на полусухих или полусладких игристых винах. Они, как правило, имеют более универсальный вкус, который понравится большинству. Григорьева отмечает, что такие вина, как Мускат или Гевюрцтраминер, идеально себя зарекомендовали для этой цели.

«Розовое полусухое или брют — тоже отличный выбор. Розе может стать оригинальным подарком, а как красиво оно будет выглядеть в праздничном бокале! Для тех, кто разбирается в напитках, идеальным вариантом станет классическое игристое брют», — рассказала Григорьева.

Для самых искушённых ценителей можно выбрать игристое вино категории экстра-брют с длительной выдержкой. Среди достойных вариантов — «Новый Свет Кюве» 2018 года, «Лефкадия Магнатум» и «Новый Свет Шардоне Кюве де Престиж». Эти вина отличаются высоким качеством и доступной ценой.

Эксперты Роскачества советуют обращать внимание не только на подарочную упаковку, но и на состав напитка, указанный на контрэтикетке. Некоторые производители могут маскировать дешёвые пивные напитки под видом игристого вина, поэтому важно удостовериться в подлинности продукта.

Перед Новым годом продажи игристого вина традиционно увеличиваются. Олеся Латышева, руководитель «Винного гида России», отмечает, что в декабре реализуется четверть годового объёма продаж игристых вин. Поэтому, зайдя в магазин в преддверии праздников, вы наверняка первым делом заметите полки, заполненные разнообразными бутылками игристого.