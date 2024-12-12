В Токио длиннорукий слесарь из Подмосковья просверлил стену и стащил 14 элитных часов

Ремонтник дверных замков из Подмосковья вырезал электропилой дыру в стене магазина в Токио и своровал 14 часов Omega и Rolex на 4 млн рублей. Об этом сообщает SHOT.

В Токио задержали

Как выяснил телеграм-канал, эпичный грабёж в самом престижном токийском квартале Гиндза устроил 36-летний Роман Котельников из Дмитрова. Около 2 ночи он подъехал к магазину брендированных товаров, просверлил в стене отверствие диаметром примерно 10 см, куда просунул руку и наворовал 14 часов, среди которых были люксовые Rolex и Omega, после чего скрылся. Всё добро стоило около 6 млн йен (≈ 4 млн рублей).

В спешке Роман забыл рюкзак, который возле магазина обнаружила местная полиция при осмотре места преступления. Внутри лежали разные инструменты, в том числе пила и дрель. Мужчину удалось задержать по горячим следам, ведётся расследование. Выяснилось, что он приехал в Японию в ноябре и несколько раз въезжал и выезжал из страны.

Инцидент произошёл в середине ноября прошлого месяца, однако о нём стало известно только сейчас.