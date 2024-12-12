В Токио длиннорукий слесарь из Подмосковья просверлил стену и стащил 14 элитных часов
В Токио за кражу 14 часов на 4 млн рублей задержали 36-летнего россиянина
Ремонтник дверных замков из Подмосковья вырезал электропилой дыру в стене магазина в Токио и своровал 14 часов Omega и Rolex на 4 млн рублей. Об этом сообщает SHOT.
В Токио задержали
Как выяснил телеграм-канал, эпичный грабёж в самом престижном токийском квартале Гиндза устроил 36-летний Роман Котельников из Дмитрова. Около 2 ночи он подъехал к магазину брендированных товаров, просверлил в стене отверствие диаметром примерно 10 см, куда просунул руку и наворовал 14 часов, среди которых были люксовые Rolex и Omega, после чего скрылся. Всё добро стоило около 6 млн йен (≈ 4 млн рублей).
В спешке Роман забыл рюкзак, который возле магазина обнаружила местная полиция при осмотре места преступления. Внутри лежали разные инструменты, в том числе пила и дрель. Мужчину удалось задержать по горячим следам, ведётся расследование. Выяснилось, что он приехал в Японию в ноябре и несколько раз въезжал и выезжал из страны.
Инцидент произошёл в середине ноября прошлого месяца, однако о нём стало известно только сейчас.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Новосибирске бездомный стащил из ювелирного магазина лоток с золотыми украшениями. Мужчина попросил показать ему «побрякушки», а как только сотрудница открыла витрину, схватил драгоценности и выскочил на улицу. Сумма похищенного составила порядка 500 тысяч рублей. Вора вскоре задержались, выяснилось, что он промышлял подобным и раньше.