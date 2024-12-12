«Химки» могут пропустить чемпионат России из-за ареста инвестора Садыгова

Футбольный клуб «Химки» может пропустить весеннюю часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Причиной называются финансовые трудности, возникшие у команды, на фоне ареста её основного инвестора Туфана Садыгова. Информация публикуется в телеграм-канале РПЛ Inside.

По некоторым сведениям, руководство «Химок» задерживает выплату зарплаты футболистам и персоналу, долг накопился уже за четыре месяца. Всё это нарушает договоры, заключённые со спортсменами, а значит последние могут уйти из команды и оформить трансфер в статусе свободного агента.