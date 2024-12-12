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12 декабря, 10:08

«Химки» могут пропустить чемпионат России из-за ареста инвестора Садыгова

Футбольный клуб «Химки» может пропустить весеннюю часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Причиной называются финансовые трудности, возникшие у команды, на фоне ареста её основного инвестора Туфана Садыгова. Информация публикуется в телеграм-канале РПЛ Inside.

По некоторым сведениям, руководство «Химок» задерживает выплату зарплаты футболистам и персоналу, долг накопился уже за четыре месяца. Всё это нарушает договоры, заключённые со спортсменами, а значит последние могут уйти из команды и оформить трансфер в статусе свободного агента.

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Напомним, главный инвестор подмосковного футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов был отправлен под домашний арест после того, как в его компаниях прошли обыски. Задержание бизнесмена связано не с деятельностью клуба, а с личными коммерческими вопросами — Садыгова подозревают во взяточничестве.

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VK / ФК «Химки»

Татьяна Миссуми
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