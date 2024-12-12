Звезда OnlyFans раскрыла самые нестандартные запросы подписчиков

Платформа OnlyFans, известная продажей откровенного контента, стала местом, где подписчики могут выдвигать самые необычные запросы. Звезда OnlyFans Стеф Ландорова поделилась своими впечатлениями в подкасте Only Stans, доступном на YouTube.

Ландорова рассказала, что после вирусного видео в TikTok, где она мультяшным голосом произносит слово «Пикачу», подписчики стали часто просить её повторить это на видео, добавив откровенные действия. За выполнение таких запросов она зарабатывает от 50 до 500 долларов.

Не только Ландорова сталкивается с необычными просьбами. Модель OnlyFans Мия Хаффман также рассказала о странном запросе от фаната, который хотел видео с бутылкой. Ещё одна популярная модель платформы, Стеф Ми, вспоминает, как в прошлом году ей предложили прислать банку с водой, в которой она мылась. Ми отказалась выполнять это предложение.

OnlyFans — это популярная платформа подписки на контент, которая предоставляет создателям возможность монетизировать своё творчество. Сервис позволяет пользователям публиковать фотографии, видео и текстовые материалы, доступ к которым можно получить за ежемесячную плату. Хотя платформа широко известна благодаря индустрии развлечений для взрослых, на OnlyFans также активно работают представители других сфер. Среди них можно выделить тренеров, фитнес-инструкторов и музыкантов, которые используют сервис для продвижения и монетизации своего контента.