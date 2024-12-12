В «Лаборатории Касперского» объяснили, как обнаружить слежку через камеры

Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко рассказал в интервью РИА «Новости», что злоумышленники могут следить за людьми не только через личные устройства, но и с помощью скрытых камер. Чтобы обнаружить слежку, эксперты из «Лаборатории Касперского» советуют несколько способов.

Например, можно обратиться к профессионалам с соответствующим оборудованием. Такие услуги можно найти в интернете. Ещё можно использовать специальные устройства. Для этого нужны оптические детекторы или детекторы электромагнитного излучения, чтобы обнаружить скрытые камеры. Направьте устройство на предполагаемое место нахождения камеры — объектив отразится как яркая точка.

Скрытую камеру можно поискать с помощью смартфона. Включите фонарик и камеру на смартфоне, направьте на подозрительные места. Если там есть камера, на экране появятся блики. Фронтальная камера может зафиксировать инфракрасное излучение, отображая его как мерцающую точку.

Напомним, что злоумышленники могут использовать ваш смартфон для слежки. На это могут указывать несколько признаков. Например, когда произвольно включается камера или микрофон, приходят ложные уведомления и слышен белый шум во время разговоров. Подозрительной активностью также является появление скриншотов или видео, которые вы не делали.

Если вы заметили быстрый расход интернет-трафика, это может быть признаком слежки. Программы-шпионы используют интернет для передачи данных, что увеличивает трафик и снижает скорость соединения. Часто признаком слежки являются перегрев и медленная работа процессора. Это может происходить из-за того, что постоянно активные шпионские приложения нагружают процессор и вызывают перегрев.

Чтобы перестраховаться от слежки, эксперты советуют несколько способов. Например, набрать специальный код — наберите *#21# для проверки переадресации. Отключите её с помощью ##002#. Ещё можно использовать антивирусные приложения. Установите антивирус для анализа трафика и процессов, чтобы выявить и удалить вредоносные программы.

Проверьте, какие разрешения выданы приложениям, и отзовите лишние, такие как доступ к камере или микрофону. И не забывайте проверять роутер и Bluetooth. Следите за подозрительными подключениями и отключайте ненужные функции, такие как Wi-Fi и Bluetooth, когда они не используются.