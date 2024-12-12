Эксперты объяснили, почему жильцы отказываются от верхних этажей и переезжают

Жильцы многоэтажек всё чаще стремятся съехать с верхних этажей, и на это есть несколько весомых причин. Основным фактором, заставляющим людей покидать квартиры, является страх высоты. Об этом сообщила Елена Мищенко, руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет недвижимости», в интервью РИА «Новости Недвижимость».

Многие покупатели, изначально привлечённые видом с высоты и более чистым воздухом, вскоре начинают испытывать дискомфорт. Головокружение и страх, возникающие при взгляде из окна, становятся серьёзной проблемой. Мытьё окон превращается в настоящее испытание, особенно для тех, кто страдает от акрофобии.

Не менее значимой причиной переездов являются частые поломки лифтов. «Бывает так, что оба лифта ломаются одновременно. В таком случае приходится самостоятельно подниматься на последние этажи по лестнице», — отметила Елена Мищенко. Подъём пешком до 20-го или 30-го этажа становится настоящим испытанием для многих.

Коммунальные проблемы также играют свою роль. Как отмечает Денис Васильев, руководитель офиса «Новослободское» компании «Инком-Недвижимость», квартиры на последних этажах могут оказываться менее комфортными из-за слабого отопления зимой и перегрева летом. В холодное время года теплоноситель доходит до верхних этажей с трудом, а летом крыша, раскаляясь на солнце, делает жильё невыносимо жарким.

Кроме того, существует риск затопления. Генеральный директор компании Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев подчёркивает, что в домах старого фонда коммуникации часто проходят через чердаки. Повреждения кровли могут привести к протечкам, что грозит затоплением квартир на последних этажах.

Социальные факторы также оказывают влияние. Представители старшего поколения нередко избегают верхних этажей из-за убеждений и опасений, связанных с асоциальными элементами, которые могут облюбовать технические лестницы и чердаки.