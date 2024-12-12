Медведев посетил Музей компартии Китая

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Музей истории Коммунистической партии Китая (КПК) в Пекине.

Музей, открытый в 2021 году в честь столетия компартии, содержит множество памятных материалов и артефактов. Медведев также ознакомился с частью экспозиции, посвященной Советскому Союзу.

Среди представленных экспонатов можно увидеть картину «Ленин объявляет об установлении советской власти», удостоверение к медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», фотографии визита основателя КНР Мао Цзэдуна в Москву в 1949 году и автомобиль Hongqi, разработанный в сотрудничестве с советскими инженерами. В постоянной экспозиции — 4548 предметов, в том числе 420 оригинальных культурных реликвий государственного значения, таких как записная книжка Карла Маркса «Брюссель IV», пальто и шляпа Мао Цзэдуна, которые были надеты при провозглашении Китайской Народной Республики, Красный флаг Китая. Отдельное внимание уделено китайской космической программе и пандемии коронавируса. В прошлом году в этом музее побывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Расположенный недалеко от Олимпийского парка в Пекине, музей занимает площадь 147 тысяч квадратных метров, что делает его самым большим, наиболее полным и наиболее важным национальным выставочным залом в Китае.