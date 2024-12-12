Медведев привез Си Цзиньпину привет и личное послание от Путина
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином сообщил, что привёз личное послание от президента России Владимира Путина. Он выразил искреннюю радость по поводу новой встречи и отметил, что два года назад у них уже были аналогичные переговоры.
Медведев подчеркнул, что текущие контакты проходят в рамках сотрудничества между правящими партиями двух стран. Также он передал привет и наилучшие пожелания от президента Путина, а также его личное послание.
Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае. В ходе своего визита он планирует посетить Музей истории Коммунистической партии Китая и возложить венок к Памятнику народным героям.
До этого зампред Совбеза посещал Пекин в 2022 году, где также встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся ситуации на Украине, а также сотрудничества «Единой России» с Компартией Китая.
Life.ru