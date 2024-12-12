Подмосковная козочка Даринка стала победительницей конкурса красоты

Коза по имени Даринка из Луховиц стала победительницей престижного конкурса красоты «КОЗОкрасота». Соревнование стартовало в октябре 2024 года. Мероприятие организовала общероссийская платформа Смородина.ру, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В конкурсе соревновались семь коз и один козел из шести регионов России. Победителя определяли посредством общенародного голосования. Победителем стала коза альпийской породы Даринка. Козочка проживает на экоферме «Былинкино» в городском округе Луховицы. Её победа стала настоящим событием для местных жителей и сотрудников фермы. В отличие от многих подобных конкурсов красоты для животных, в «КОЗОкрасоте» учитывались не только внешние данные, но и другие качества: обаяние, фотогеничность и очаровательность. По этим критериям Даринка значительно выигрывала на фоне остальных участников.

Оценка коз проводилась по множеству параметров, среди которых особое внимание уделялось биографиям животных, предоставленной их владельцами. Даринка, как и все участницы, придерживается правильного режима дня. Её рацион состоит из ароматного сена и комбикорма, обогащённого витаминами и микроэлементами.

Ферма «Былинкино», где живёт Даринка, находится в Подмосковье и славится своим заботливым отношением к животным. В ней не только обеспечивают необходимое питание, но и создают для каждого питомца максимально комфортные условия. Для сотрудников фермы Даринка — не только победительница конкурса, но и настоящий талисман. Она уже давно стала любимицей всей команды, а её обаяние и покладистый характер радуют всех.

Кроме того, у Даринки есть верная подруга — кошка по имени Былинка, с которой она часто проводит время. По словам сотрудников «Былинкино», животные давно стали символами дружбы и верности.