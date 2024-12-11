Потерявший мать гиенёнок из Московского зоопарка впервые увидел отца, но пока — через решётку
Акулова показала трогательное видео встречи гиенёнка со своим отцом Гермесом
Гиенёнок из Московского зоопарка впервые встретился со своим отцом, Гермесом. Генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что теперь они смогут видеть и слышать друг друга, и продемонстрировала кадры их встречи.
Акулова показала трогательное видео встречи гиенёнка со своим отцом. Видео © Telegram / Светлана Акулова
Акулова отметила, что это важный и волнующий момент для всей команды зоопарка. Она представила эксклюзивные кадры встречи гиенёнка с Гермесом и пояснила, что между ними установлена двойная решётка для обеспечения безопасности обоих животных. Также она добавила, что гиенёнок постепенно будет привыкать к общению с отцом, а взаимодействие с киперами будет сокращаться, что позволит ему обрести больше свободы и независимости.
Напомним, что детёныш бурой гиены родился в Московском зоопарке в ноябре. Это самый редкий вид в семействе гиеновые, обитающий в пустынных частях прибрежных зон южной Африки. К сожалению, его мать, самка Лада, скончалась вскоре после родов, и заботу о малыше взяли на себя зоологи.
Самец Гермес и самка Лада прибыли в Московский зоопарк летом 2023 года. Это стало историческим событием, так как бурые гиены впервые были представлены в российских зоопарках, а также стали первыми бурыми гиенами за 160 лет существования Московского зоопарка.
Бурые гиены — социальные существа, которые живут в группах. Этот вид является самым редким в семействе гиеновых и занесен в Международную Красную книгу как близкий к уязвимому положению. В дикой природе осталось всего 4-10 тысяч взрослых особей.
Kandinsky 3.1 / Life.ru