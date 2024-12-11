Потерявший мать гиенёнок из Московского зоопарка впервые увидел отца, но пока — через решётку

Гиенёнок из Московского зоопарка впервые встретился со своим отцом, Гермесом. Генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что теперь они смогут видеть и слышать друг друга, и продемонстрировала кадры их встречи.

Акулова показала трогательное видео встречи гиенёнка со своим отцом. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Акулова отметила, что это важный и волнующий момент для всей команды зоопарка. Она представила эксклюзивные кадры встречи гиенёнка с Гермесом и пояснила, что между ними установлена двойная решётка для обеспечения безопасности обоих животных. Также она добавила, что гиенёнок постепенно будет привыкать к общению с отцом, а взаимодействие с киперами будет сокращаться, что позволит ему обрести больше свободы и независимости.

Напомним, что детёныш бурой гиены родился в Московском зоопарке в ноябре. Это самый редкий вид в семействе гиеновые, обитающий в пустынных частях прибрежных зон южной Африки. К сожалению, его мать, самка Лада, скончалась вскоре после родов, и заботу о малыше взяли на себя зоологи.

Самец Гермес и самка Лада прибыли в Московский зоопарк летом 2023 года. Это стало историческим событием, так как бурые гиены впервые были представлены в российских зоопарках, а также стали первыми бурыми гиенами за 160 лет существования Московского зоопарка.