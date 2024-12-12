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Регион
12 декабря, 10:16

В Швеции закрыли дело об изнасиловании, возбуждённое против Мбаппе

Обложка © IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Обложка © IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Шведская прокуратура объявила о завершении расследования в отношении французского футболиста Килиана Мбаппе, играющего за мадридский «Реал», по делу об изнасиловании из-за недостаточности улик.

В официальном заявлении прокуратуры говорится, что расследование «по подозрению в изнасиловании и двух случаях сексуального насилия, произошедших в отеле в центре Стокгольма 10 октября 2024 года, закрыто». Основной причиной закрытия дела стало отсутствие достаточных доказательств для его дальнейшего ведения.

«Реал Мадрид» убрал Мбаппе со снимка в соцсетях после скандала с изнасилованием
«Реал Мадрид» убрал Мбаппе со снимка в соцсетях после скандала с изнасилованием

В октябре шведские издания Aftonbladet и Expressen сообщили о начале расследования после двухдневного визита Мбаппе в Стокгольм. По информации СМИ, футболист прибыл в столицу Швеции с компанией друзей, посетил ресторан и ночной клуб, а затем покинул город на следующий день. Тогда же полиция нагрянула в отель, где останавливался Мбаппе. Женщина, обратившаяся за медицинской помощью, обвинила игрока в изнасиловании. Адвокат Мбаппе заявил о намерении подать иск за клевету.

Марина Фещенко
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