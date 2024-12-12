В Швеции закрыли дело об изнасиловании, возбуждённое против Мбаппе

В официальном заявлении прокуратуры говорится, что расследование «по подозрению в изнасиловании и двух случаях сексуального насилия, произошедших в отеле в центре Стокгольма 10 октября 2024 года, закрыто». Основной причиной закрытия дела стало отсутствие достаточных доказательств для его дальнейшего ведения.

В октябре шведские издания Aftonbladet и Expressen сообщили о начале расследования после двухдневного визита Мбаппе в Стокгольм. По информации СМИ, футболист прибыл в столицу Швеции с компанией друзей, посетил ресторан и ночной клуб, а затем покинул город на следующий день. Тогда же полиция нагрянула в отель, где останавливался Мбаппе. Женщина, обратившаяся за медицинской помощью, обвинила игрока в изнасиловании. Адвокат Мбаппе заявил о намерении подать иск за клевету.