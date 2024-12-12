Задержан вице-губернатор Омской области Денис Цуканов

В Омской области полиция задержала министра цифрового развития и связи региона Дениса Цуканова, его отправили в Москву, где в ближайшее время чиновнику изберут меру пресечения. Об этом сообщает местный портал Город55 со ссылкой на свои источники.

На данный момент детали заведённого на политика дела не разглашаются. Также пока не сообщается об увольнении Цуканова, информация о нём ещё есть на госпорталах Омской области. Сведения о его задержании подтверждает и то, что чиновника не было на сегодняшнем совещании правительства. Меру пресечения ему изберут в Басманном районном суде Москвы.