Судороги и 16 дней на ИВЛ: Моряк из Приморья напился в честь возвращения домой до отказа почек

В Приморье 33-летний моряк с таким размахом отметил возвращение в родные края, что у него отказали почки. За его жизнь 16 дней боролись реаниматологи. Об этом сообщает Находкинская городская больница в Телеграм-канале.

Прямо с вечеринки мужчина поехал в Находкинскую больницу, где ему диагностировали отравление неизвестным химическим веществом и судороги. Центральная система перестала обеспечивать жизнедеятельность организма из-за воздействия яда.

Медики подключили пациента к ИВЛ, а затем начали непрерывно вводить препараты, поддерживающее артериальное давление, пока прибор для гемодиализа очищал кровь вместо отказавших почек. На один такой детокс уходило более 40 литров специальных растворов.

«Случай был крайне сложным, при таком состоянии шансы на выживание крайне малы. 16 дней потребовалось реаниматологам, чтобы спасти больному жизнь. Сейчас он продолжает лечение в соматическом отделении, мужчине потребуется длительное восстановление», – рассказал завотделением анестезиологии и реанимации Находкинской горбольницы Антон Шкода.