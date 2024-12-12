Военкор Денис Кулага стал лауреатом премии «Золотой пиксель»

Военный корреспондент «Известий» и РЕН ТВ Денис Кулага стал лауреатом премии «Золотой пиксель» в номинации «Лучший военный корреспондент». Награду ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Премия «Золотой пиксель» отмечает достижения в журналистике и блогинге среди авторов из Московской области, и в этом году в конкурсе участвовало более 100 человек.

30 сентября, возвращаясь со съемок, автомобиль Кулаги подвергся атаке украинского FPV-дрона под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике. «Мы завершали работу над фильмом о 1-й танковой армии и общей ситуации в зоне спецоперации, когда произошел инцидент: нас атаковали на квадроцикле. Я смог выжить и сохранить материалы, что очень важно», – поделился Кулага.