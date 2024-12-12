Военкор Денис Кулага стал лауреатом премии «Золотой пиксель»
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Военный корреспондент «Известий» и РЕН ТВ Денис Кулага стал лауреатом премии «Золотой пиксель» в номинации «Лучший военный корреспондент». Награду ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Премия «Золотой пиксель» отмечает достижения в журналистике и блогинге среди авторов из Московской области, и в этом году в конкурсе участвовало более 100 человек.
30 сентября, возвращаясь со съемок, автомобиль Кулаги подвергся атаке украинского FPV-дрона под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике. «Мы завершали работу над фильмом о 1-й танковой армии и общей ситуации в зоне спецоперации, когда произошел инцидент: нас атаковали на квадроцикле. Я смог выжить и сохранить материалы, что очень важно», – поделился Кулага.
Журналист получил осколочные ранения, ожоги и переломы обеих ног, но, несмотря на травмы, оказал первую помощь раненым офицерам сопровождения. Уникальные материалы, снятые им во время поездки на передовую к 1-й гвардейской танковой армии, легли в основу документального фильма «Танки к бою!», который позже был показан на канале РЕН ТВ.