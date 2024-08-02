В России учредили премию в честь погибшего военкора Никиты Цицаги

Информационный портал NEWS.ru объявил об учреждении ежегодной премии имени своего коллеги, военного корреспондента Никиты Цицаги "Взгляд сквозь время". Он погиб в зоне СВО в июне 2024 года.

"Гибель Никиты стала трагедией, личной трагедией для всех сотрудников NEWS.ru. Несмотря на свою молодость, Никита очень точно подмечал человеческие страдания, человеческий нерв, передавал боль людей", — отметила главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Она рассказала, что в своих социальных репортажах журналист рассказывал о людях, оказавшихся в зоне боевых действий. Он объективно освещал ситуацию с разных сторон.