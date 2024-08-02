В России учредили премию в честь погибшего военкора Никиты Цицаги
Информационный портал NEWS.ru объявил об учреждении ежегодной премии имени своего коллеги, военного корреспондента Никиты Цицаги "Взгляд сквозь время". Он погиб в зоне СВО в июне 2024 года.
"Гибель Никиты стала трагедией, личной трагедией для всех сотрудников NEWS.ru. Несмотря на свою молодость, Никита очень точно подмечал человеческие страдания, человеческий нерв, передавал боль людей", — отметила главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.
Она рассказала, что в своих социальных репортажах журналист рассказывал о людях, оказавшихся в зоне боевых действий. Он объективно освещал ситуацию с разных сторон.
К участию в премии приглашаются представители российских печатных СМИ, ТВ, радио, интернет-изданий, информационных агентств. Главное условие для участников — освещать важные события через рассказ о людях, пострадавших от природных катаклизмов, техногенных катастроф и военных конфликтов. Призовой фонд премии составит 300 тысяч рублей.
Напомним, 15 июня стало известно о гибели военного корреспондента Никиты Цицаги. Он работал с ТАСС, "Коммерсантом", NEWS.ru и другими изданиями, а также выпустил множество репортажей из зоны боевых конфликтов. Простились с военкором 22 июня. В МИД России назвали убийство Цицаги очередным тяжким преступлением Киева.