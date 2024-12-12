Bearwolf, главный скуф России и военкор Сладков стали «Героями Рунета»

На площадке «Кибердома» в Москве состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии «Герои Рунета», организованная Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ). В своём приветственном слове председатель правления РОЦИТ и заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что организаторы стремились создать яркое представление о жизни российского сегмента интернета в 2024 году.

«В этот раз мы впервые провели народное голосование — нам прислали больше 2 тыс. заявок. Благодарю пользователей Рунета, которые принимали непосредственное участие в определении кандидатур. Я бы очень хотел, чтобы наша премия-исследование стала знаком качества и определённым стандартом», — сказал он.

Компания Ispmanager, занимающаяся разработкой программного обеспечения для управления веб-проектами, была награждена за развитие кириллицы в Интернете. Статуэтка за вклад в создание нового поколения научно-образовательных ресурсов Рунета была вручена российской интернет-энциклопедии «Рувики». Кроме того, была отмечена национальная система противодействия DDoS-атакам.

Экспертный совет премии отметил проект, способствующий укреплению государственной кибербезопасности, а также команду разработчиков портала «Госуслуги». В специальной номинации «Старт года» победила исполнительница Bearwolf, а певица Mia Boyka была награждена за привлечение внимания политиков к молодёжным трендам.

Награду за самый популярный семейный блог удостоилась Наталья Сенчева, автор блога «8 раз мама» на платформе «Дзен». Военный журналист Александр Сладков был отмечен статуэткой за проявленное мужество и честь. Экспертный совет также отдельно отметил майнеров криптовалют, которым была вручена награда за официальное признание их деятельности на законодательном уровне.

В категории «Культурный код Рунета» победили мем «Гоооол» и главный герой игры «Смута» Юрий Милославский. Мем певицы Алсу «Врёт», запущенный телеграм-каналом «Беспощадный пиарщик», был отмечен за свою «беспощадную лаконичность». Награду за личный вклад в интернет-культуру получил Алексей Скуфьин, ставший прообразом мема «Скуф». Антигероем в этой категории стал «Хомяк» из игры Hamster Combat.

В рамках «Народного голосования» победил блогер Андрей Горловский, который общается с жителями Украины в чат-рулетке на русском и украинском языках и делится информацией о событиях в Донбассе с 2014 года. Лидерами в специальной номинации от онлайн-платформы Looky стали Ирина Бурляева и её блог «Ира и путешествия».