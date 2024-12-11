Спецпроект ИД «АиФ» с участием певца SHAMAN награждён спецпризом Премии Рунета

Мультимедийный спецпроект издательского дома «Аргументы и факты» «Вслед за отцом», хедлайнером которого является заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN), награждён спецпризом Премии Рунета в номинации «Детский рунет и семейные ценности», сообщает aif.ru.

На торжественной церемонии, которая состоялась 9 декабря в Москве, первый заместитель гендиректора «АиФ» Марина Мишункина, принимая высокую награду национальной премии, поблагодарила всех тех, кто поддержал спецпроект. Она также постаралась коротко раскрыть роль современного мужчины в обществе и в семье, чему и посвящен проект.