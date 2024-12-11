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11 декабря, 07:27

Спецпроект ИД «АиФ» с участием певца SHAMAN награждён спецпризом Премии Рунета

SHAMAN стал хедлайнером спецпроекта «Вслед за отцом». Обложка © АиФ / Ирина Армэ

SHAMAN стал хедлайнером спецпроекта «Вслед за отцом». Обложка © АиФ / Ирина Армэ

Мультимедийный спецпроект издательского дома «Аргументы и факты» «Вслед за отцом», хедлайнером которого является заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN), награждён спецпризом Премии Рунета в номинации «Детский рунет и семейные ценности», сообщает aif.ru.

На торжественной церемонии, которая состоялась 9 декабря в Москве, первый заместитель гендиректора «АиФ» Марина Мишункина, принимая высокую награду национальной премии, поблагодарила всех тех, кто поддержал спецпроект. Она также постаралась коротко раскрыть роль современного мужчины в обществе и в семье, чему и посвящен проект.

«Либо вы монах, либо вы в семье. И там, и там — смирение. И там, и там — стремление к безусловной любви», — подчеркнула Мишункина.

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Напомним, в сентябре «АиФ» представил документальный фильм «Вслед за отцом», в котором приняли участие российские звёзды, а хедлайнером стал SHAMAN. Певец тоже рассказал о своём отце. В начале декабря спецпроект вошёл в шорт-лист Премии Рунета.

Борис Эльфанд
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