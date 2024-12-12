Мобильное приложение «Хорошие новости» представили регионам

В Общественной палате (ОП) России прошёл семинар на тему «Возможности приложения «Хорошие новости» для продвижения региональных общественных культурных проектов». Участниками мероприятия стали представители региональных общественных палат, общественных советов и культурных учреждений, а также российская певица и композитор LEPNINA (Яна Синцова).

«Мобильное приложение «Хорошие новости» активно помогает продвигать позитивный контент и культурные инициативы, позволяя доносить до широкой аудитории информацию о значимых событиях и достижениях. Проведённый ранее пилотный семинар стал важным шагом в развитии проекта. Сегодняшняя встреча открывает ещё больше возможностей для сотрудничества с общественными палатами, советами и НКО, объединяя усилия для создания единой информационной повестки и популяризации достижений России в культуре», — рассказал первый заместитель председателя Комиссии ОП по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Никита Анисимов.

Далее о возможностях мобильного приложения «Хорошие новости» рассказал руководитель проектного офиса Всеволод Селин. Он отметил, что платформа предоставляет региональным общественным палатам, общественным советам и НКО уникальные инструменты для продвижения своих инициатив.

«Я искренне рада, что существует такой проект, как «Хорошие новости», который даёт возможность распространять позитив. Лично я давно избегаю новостей, так как в них слишком много негатива, а, как творческая личность, я сильно переживаю всё через себя. Я являюсь представителем целевой аудитории этого приложения, потому что мне близки как идеи делиться хорошими новостями, так и получать их. Мы обязательно продолжим наше сотрудничество!» — рассказала о своём опыте взаимодействия с проектом «Хорошие новости» LEPNINA.

Советник командования Центрального академического театра Российской армии Анна Василенко отметила, что исследования показывают, что более 80% контента в Интернете имеет негативный характер. Она подчеркнула важность продвижения позитивной повестки, особенно в сфере культуры. По её мнению, поддержка локальных культурных инициатив играет ключевую роль, так как такие проекты помогают жителям регионов испытывать гордость за свою малую родину. Она добавила, что задача заключается в том, чтобы выводить эти инициативы на федеральный уровень, чтобы они находили отклик по всей стране.

Завершила серию выступлений помощник генерального директора и пресс-секретарь Российского национального музея музыки Анастасия Валова. Она подчеркнула, что благодаря проекту «Хорошие новости» музей имеет возможность охватить более широкую аудиторию, информируя о своих мероприятиях, делясь интересными новостями и радуя пользователей приятными сюрпризами, такими как приглашения на выставки. Валова также отметила, что в настоящее время особенно важно популяризировать русскую культуру и привлекать внимание к региональным культурным проектам, чтобы как можно больше людей узнавало о них.

Семинар под названием «Как приложение «Хорошие новости» может способствовать продвижению региональных культурных общественных проектов» был организован командой проекта «Хорошие новости» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. В мероприятии приняло участие более 150 человек, включая представителей некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры, членов региональных общественных палат, общественных советов и активных пользователей приложения.