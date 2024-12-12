Стоматолог раскрыл, когда нельзя устанавливать импланты зубов
Стоматолог Иванов: Имплантация противопоказана при онкологии и диабете
Имплантация зубов сегодня считается одной из самых эффективных процедур по восстановлению красивой улыбки. Однако далеко не все люди могут прибегнуть к этой услуге, рассказал стоматолог, хирург-имплантолог Юлиан Иванов.
По словам медика, противопоказанием к имплантации считается приём химиопрепаратов и лечение онкологических заболеваний. Поставить имплант на место удалённого зуба также не получится при некоторых формах сахарного диабета и психических расстройствах. Во всех остальных случаях лечение проходит успешно, заверил специалист.
В эфире телеканала «Санкт-Петербург» стоматолог объяснил, что процедура состоит из нескольких этапов. Первое посещение включает консультацию и обследование пациента, проводится КТ. Далее пациент приходит на саму имплантацию, которая длится в среднем 15 минут. Следующее посещение подразумевает снятие швов. Через три месяца пациент повторно приходит, где ему устанавливается формирователь десневой манжеты. Он нужен для того, чтобы вокруг импланта правильно образовалась слизистая. В общей сложности лечение занимает около четырёх месяцев, а не годы, как распространено мнение в соцсетях.
Есть случаи, когда установка импланта крайне необходима. В частности, если нет зубов-антагонистов, например, шестого нижнего при наличии шестого верхнего. При жевательной нагрузке этот зуб будет искать своего антагониста и найдёт его в десне. Из-за чего возможны повреждения, воспаления и загноения десны. Перед установкой импланта необходимо бросить курить, поскольку эта вредная привычка замедляет процесс заживления тканей. Кроме того, на время лучше отказаться от контактного вида спорта: хоккея, бокса или борьбы.