Стоматолог раскрыл, когда нельзя устанавливать импланты зубов

Имплантация зубов сегодня считается одной из самых эффективных процедур по восстановлению красивой улыбки. Однако далеко не все люди могут прибегнуть к этой услуге, рассказал стоматолог, хирург-имплантолог Юлиан Иванов.

По словам медика, противопоказанием к имплантации считается приём химиопрепаратов и лечение онкологических заболеваний. Поставить имплант на место удалённого зуба также не получится при некоторых формах сахарного диабета и психических расстройствах. Во всех остальных случаях лечение проходит успешно, заверил специалист.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» стоматолог объяснил, что процедура состоит из нескольких этапов. Первое посещение включает консультацию и обследование пациента, проводится КТ. Далее пациент приходит на саму имплантацию, которая длится в среднем 15 минут. Следующее посещение подразумевает снятие швов. Через три месяца пациент повторно приходит, где ему устанавливается формирователь десневой манжеты. Он нужен для того, чтобы вокруг импланта правильно образовалась слизистая. В общей сложности лечение занимает около четырёх месяцев, а не годы, как распространено мнение в соцсетях.