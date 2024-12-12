В России выросли зарплаты студентов колледжей рабочих специальностей

В России студенты колледжей, получающие рабочую специальность, могут рассчитывать на стартовую зарплату в 48 тысяч рублей. Об этом сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере СПО и профобучения Минпросвещения России Маргарита Скворцова.

«Важно, чтобы студент понимал, что если он начинает работу по рабочей профессии, то стартовая зарплата может быть не такая большая: сейчас она фиксируется в среднем 48 тысяч рублей», — отметила она на совещании в Совете Федерации по вопросам трудоустройства выпускников.

Заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий добавил, что сейчас зарплаты на заводах растут и, как следствие, у молодёжи есть прекрасные перспективы развития. Так, по его данным, сварщик в Курской области зарабатывает 500 тысяч рублей в месяц, судовой электромеханик в Приморье — 450 тысяч, токарь в Липецке — 430 тысяч, фрезеровщик в Калуге — 340 тысяч.

Скворцова отметила, то сегодня у молодых людей есть интерес получать именно рабочую специальность. Согласно опросам, около 80% из них уверены, что пойдут трудиться на предприятие и не сомневаются в хорошем заработке. Также среди студентов колледжей распространена практика подписания целевых договоров, что гарантирует место на заводе после обучения. Скворцова подчеркнула, что работодатели признаются в нехватке кадров по рабочим специальностям, что также способствует росту зарплат.