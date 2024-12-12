Автор фото «Метеора» объяснил победу снимка в голосовании на новую купюру
Изображение быстрого пассажирского теплохода на подводных крыльях «Метеор» стало победителем голосования по выбору символа для обратной стороны купюры номиналом 1000 рублей. Это связано с тем, что фотография олицетворяет не только одну достопримечательность, но и служит связующим элементом между различными регионами. Об этом сообщил автор снимка, фотокорреспондент ТАСС Владимир Смирнов.
«Другие фото, который подали для участия в голосовании, изображают достопримечательности конкретных городов, отдельный город — отдельный памятник, в то время как снимок «Метеора» является связующим звеном между разными регионами», — сказал Смирнов в беседе с ТАСС.
Ранее Life.ru сообщал о завершении народного голосования на сайте Центробанка по выбору символов для новой банкноты номиналом 1000 рублей. По результатам голосования, на купюре будет изображен теплоход на подводных крыльях «Метеор», который получил поддержку почти 148 тысяч человек. В общей сложности в онлайн-голосовании, проходившем на сайте Банка России в течение двух недель, участвовали почти 700 тысяч человек.
ТАСС / Смирнов Владимир