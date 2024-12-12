Автор фото «Метеора» объяснил победу снимка в голосовании на новую купюру

Изображение быстрого пассажирского теплохода на подводных крыльях «Метеор» стало победителем голосования по выбору символа для обратной стороны купюры номиналом 1000 рублей. Это связано с тем, что фотография олицетворяет не только одну достопримечательность, но и служит связующим элементом между различными регионами. Об этом сообщил автор снимка, фотокорреспондент ТАСС Владимир Смирнов.

«Другие фото, который подали для участия в голосовании, изображают достопримечательности конкретных городов, отдельный город — отдельный памятник, в то время как снимок «Метеора» является связующим звеном между разными регионами», — сказал Смирнов в беседе с ТАСС.